Centrica Aktie 1966336 / GB00B033F229
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17.09.2026 10:02:07
FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Centrica von vor 10 Jahren bedeutet
Vor Jahren Centrica-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 10 Jahren wurde das Centrica-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 2.25 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Centrica-Aktie investiert, befänden sich nun 4’438.526 Centrica-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Centrica-Aktie auf 1.52 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’764.31 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 32.36 Prozent eingebüsst.
Die Marktkapitalisierung von Centrica belief sich zuletzt auf 6.73 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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