FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Centrica-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das Centrica-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Centrica-Papier bei 1.54 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 65.125 Centrica-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97.43 GBP, da sich der Wert einer Centrica-Aktie am 02.09.2026 auf 1.50 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 2.57 Prozent gleich.

Am Markt war Centrica jüngst 6.90 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch