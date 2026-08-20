FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Centrica von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Centrica-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 2.37 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in die Centrica-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 421.941 Centrica-Aktien. Die gehaltenen Centrica-Papiere wären am 19.08.2026 659.28 GBP wert, da der Schlussstand 1.56 GBP betrug. Das entspricht einer Abnahme von 34.07 Prozent.

Insgesamt war Centrica zuletzt 7.16 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch