Centrica Aktie 1966336 / GB00B033F229
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukrativer Centrica-Einstieg?
|
10.09.2026 10:02:28
FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Centrica von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Centrica-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Centrica-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 0.50 GBP wert. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2’012.356 Centrica-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Centrica-Aktie auf 1.51 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’043.69 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 204.37 Prozent gesteigert.
Centrica wurde am Markt mit 6.90 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Centrica plc
|
10:02
|FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Centrica von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 schwächelt am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 beginnt die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 schliesst im Minus (finanzen.ch)
|
03.09.26
|FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Centrica-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
27.08.26
|FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Centrica von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
20.08.26
|FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Centrica von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
18.08.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Centrica plc
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Entscheid: SMI und DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt sowie der der deutsche Leitindex rutschen im Donnerstagshandel etwas ab. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.