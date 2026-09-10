FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Centrica von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Centrica-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 0.50 GBP wert. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2’012.356 Centrica-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Centrica-Aktie auf 1.51 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’043.69 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 204.37 Prozent gesteigert.

Centrica wurde am Markt mit 6.90 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch