Am 20.11.2023 wurde die Burberry-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 15.80 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die Burberry-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.329 Burberry-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 19.11.2026 74.05 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11.70 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 25.95 Prozent vermindert.

Alle Burberry-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch