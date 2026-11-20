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20.11.2026 10:02:10
FTSE 100-Papier Burberry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Burberry-Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor Jahren in Burberry eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Am 20.11.2023 wurde die Burberry-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 15.80 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die Burberry-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.329 Burberry-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 19.11.2026 74.05 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11.70 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 25.95 Prozent vermindert.
Alle Burberry-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.14 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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