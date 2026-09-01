FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bunzl von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem Bunzl-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 25.14 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Bunzl-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 397.772 Bunzl-Anteilen. Die gehaltenen Bunzl-Papiere wären am 28.08.2026 11’105.81 GBP wert, da der Schlussstand 27.92 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11.06 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Bunzl belief sich jüngst auf 8.96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch