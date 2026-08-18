FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bunzl von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Bunzl-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Bunzl-Anteile betrug an diesem Tag 26.61 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Bunzl-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3.758 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 27.52 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 103.42 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +3.42 Prozent.

Der Bunzl-Wert an der Börse wurde auf 8.86 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch