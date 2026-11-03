FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bunzl von vor 3 Jahren eingefahren

Am 03.11.2023 wurden Bunzl-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Bunzl-Anteile bei 29.18 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 GBP in die Bunzl-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 342.700 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 28.92 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’910.90 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 0.89 Prozent eingebüsst.

Zuletzt verbuchte Bunzl einen Börsenwert von 8.93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch