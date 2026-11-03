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03.11.2026 10:02:17
FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bunzl von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Bunzl eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Am 03.11.2023 wurden Bunzl-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Bunzl-Anteile bei 29.18 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 GBP in die Bunzl-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 342.700 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 28.92 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’910.90 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 0.89 Prozent eingebüsst.
Zuletzt verbuchte Bunzl einen Börsenwert von 8.93 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bunzl plc
Analysen zu Bunzl plc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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