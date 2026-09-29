FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bunzl von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Bunzl-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 23.32 GBP wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 GBP in die Bunzl-Aktie investierten, hätten nun 4.288 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.09.2026 113.81 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 26.54 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13.81 Prozent gesteigert.

Alle Bunzl-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8.37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch