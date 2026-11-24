Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der Bunzl-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 21.22 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 471.254 Bunzl-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 29.02 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 13’675.78 GBP wert. Damit wäre die Investition um 36.76 Prozent gestiegen.

Bunzl war somit zuletzt am Markt 9.00 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch