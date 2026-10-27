FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bunzl von vor einem Jahr eingebracht

Die Bunzl-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 24.02 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Bunzl-Aktie investiert, befänden sich nun 41.632 Bunzl-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.10.2026 auf 28.66 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’193.17 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19.32 Prozent erhöht.

Bunzl war somit zuletzt am Markt 8.96 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch