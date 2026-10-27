|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentabler Bunzl-Einstieg?
|
27.10.2026 10:02:08
FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bunzl von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Bunzl-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Die Bunzl-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 24.02 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Bunzl-Aktie investiert, befänden sich nun 41.632 Bunzl-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.10.2026 auf 28.66 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’193.17 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19.32 Prozent erhöht.
Bunzl war somit zuletzt am Markt 8.96 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bunzl plc
|
10:02
|FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bunzl von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
20.10.26
|FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bunzl-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
13.10.26
|FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bunzl von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
06.10.26
|FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bunzl-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
29.09.26
|FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bunzl von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Starker Wochentag in London: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.ch)
Analysen zu Bunzl plc
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI kaum verändert -- DAX stabil -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.