Bunzl Aktie 2162847 / GB00B0744B38
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13.10.2026 10:02:21
FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bunzl von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bunzl-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Bunzl-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 25.08 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Bunzl-Aktie investiert, befänden sich nun 398.676 Bunzl-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’883.84 GBP, da sich der Wert einer Bunzl-Aktie am 12.10.2026 auf 27.30 GBP belief. Mit einer Performance von +8.84 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Bunzl belief sich zuletzt auf 8.62 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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