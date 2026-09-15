Bunzl Aktie 2162847 / GB00B0744B38
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|Lukratives Bunzl-Investment?
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15.09.2026 10:02:07
FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bunzl-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Bunzl-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bunzl-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 25.39 GBP wert. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 39.389 Bunzl-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Bunzl-Papiers auf 25.82 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’017.02 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1.70 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Bunzl belief sich zuletzt auf 8.23 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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