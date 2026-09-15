FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bunzl-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bunzl-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 25.39 GBP wert. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 39.389 Bunzl-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Bunzl-Papiers auf 25.82 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’017.02 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1.70 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Bunzl belief sich zuletzt auf 8.23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch