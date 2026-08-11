FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: Hätte sich ein Investment in Bunzl vor 3 Jahren inzwischen gelohnt?

Am 11.08.2023 wurde die Bunzl-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 28.08 GBP wert. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 356.125 Bunzl-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (28.26 GBP), wäre die Investition nun 10’064.10 GBP wert. Damit wäre die Investition um 0.64 Prozent gestiegen.

Alle Bunzl-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch