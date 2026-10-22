BT Group Aktie 1292393 / GB0030913577
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22.10.2026 10:02:03
FTSE 100-Papier BT Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BT Group von vor 10 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen BT Group-Investment gewesen.
Am 22.10.2016 wurden BT Group-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 3.80 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 GBP in die BT Group-Aktie investierten, hätten nun 2’629.157 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2026 auf 2.07 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’431.84 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 45.68 Prozent abgenommen.
BT Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20.18 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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