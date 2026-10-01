BT Group Aktie 1292393 / GB0030913577
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01.10.2026 10:02:04
FTSE 100-Papier BT Group-Aktie: So viel hätte eine BT Group-Investition von vor einem Jahr eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BT Group-Aktie Investoren gebracht.
Am 01.10.2025 wurde das BT Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1.92 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BT Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5’221.932 BT Group-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’026.11 GBP, da sich der Wert einer BT Group-Aktie am 30.09.2026 auf 1.92 GBP belief. Die Steigerung von 10’000 GBP zu 10’026.11 GBP entspricht einer Performance von +0.26 Prozent.
Der BT Group-Wert an der Börse wurde auf 19.11 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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