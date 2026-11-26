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26.11.2026 10:02:03
FTSE 100-Papier BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BT Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Investoren, die vor Jahren in BT Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der BT Group-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1.81 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 551.420 BT Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (2.04 GBP), wäre das Investment nun 1’124.35 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 12.43 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von BT Group belief sich zuletzt auf 20.35 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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