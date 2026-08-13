BT Group Aktie 1292393 / GB0030913577
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13.08.2026 10:02:20
FTSE 100-Papier BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BT Group von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BT Group-Aktie Investoren gebracht.
Die BT Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die BT Group-Anteile bei 1.15 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die BT Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 869.565 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.08.2026 auf 1.95 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’696.09 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +69.61 Prozent.
Der Börsenwert von BT Group belief sich zuletzt auf 19.11 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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