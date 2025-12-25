Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Lohnendes BT Group-Investment? 25.12.2025 10:02:05

FTSE 100-Papier BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BT Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen BT Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

BT Group
1.95 CHF 1.77%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE feiertags-bedingt kein Handel mit dem BT Group-Papier statt. Der Schlusskurs des BT Group-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 1.44 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6’944.444 BT Group-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’833.33 GBP, da sich der Wert eines BT Group-Anteils am 24.12.2025 auf 1.85 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28.33 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von BT Group belief sich jüngst auf 18.02 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

10:02