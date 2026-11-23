Das British Land Company-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 5.27 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 GBP in die British Land Company-Aktie investierten, hätten nun 189.890 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 813.87 GBP, da sich der Wert eines British Land Company-Papiers am 20.11.2026 auf 4.29 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 18.61 Prozent eingebüsst.

Die Marktkapitalisierung von British Land Company belief sich zuletzt auf 4.39 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch