FTSE 100-Papier British Land Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in British Land Company von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem British Land Company-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6.16 GBP wert. Bei einem British Land Company-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16.247 British Land Company-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.10.2026 gerechnet (3.89 GBP), wäre die Investition nun 63.27 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 36.73 Prozent eingebüsst.

British Land Company wurde am Markt mit 4.00 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch