FTSE 100-Papier British Land Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in British Land Company von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit British Land Company-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6.63 GBP wert. Bei einem Investment von 10’000 GBP in die British Land Company-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’508.296 British Land Company-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’304.68 GBP, da sich der Wert eines British Land Company-Anteils am 04.09.2026 auf 4.18 GBP belief. Mit einer Performance von -36.95 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

British Land Company wurde am Markt mit 4.29 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch