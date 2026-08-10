British Land Company Aktie 374930 / GB0001367019
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukrativer British Land Company-Einstieg?
|
10.08.2026 10:02:24
FTSE 100-Papier British Land Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein British Land Company-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren British Land Company-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 10 Jahren wurden British Land Company-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6.64 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 GBP in die British Land Company-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 150.602 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 4.43 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 667.47 GBP wert. Das entspricht einer Einbusse um 33.25 Prozent.
Jüngst verzeichnete British Land Company eine Marktkapitalisierung von 4.54 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu British Land Company plc
Analysen zu British Land Company plc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.