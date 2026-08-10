FTSE 100-Papier British Land Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein British Land Company-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden British Land Company-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6.64 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 GBP in die British Land Company-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 150.602 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 4.43 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 667.47 GBP wert. Das entspricht einer Einbusse um 33.25 Prozent.

Jüngst verzeichnete British Land Company eine Marktkapitalisierung von 4.54 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch