British Land Company Aktie 374930 / GB0001367019
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17.08.2026 10:02:40
FTSE 100-Papier British Land Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in British Land Company von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die British Land Company-Aktie Investoren gebracht.
Vor 1 Jahr wurde das British Land Company-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 3.45 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die British Land Company-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2’898.551 British Land Company-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der British Land Company-Aktie auf 4.38 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’684.06 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26.84 Prozent vermehrt.
British Land Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.49 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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