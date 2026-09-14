FTSE 100-Papier British Land Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem British Land Company-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem British Land Company-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 3.33 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die British Land Company-Aktie investiert hätte, hätte er nun 30.012 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.09.2026 119.75 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3.99 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19.75 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von British Land Company belief sich jüngst auf 4.09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch