FTSE 100-Papier British Land Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in British Land Company von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades British Land Company-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 5.30 GBP wert. Bei einem British Land Company-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 188.608 British Land Company-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der British Land Company-Aktie auf 4.26 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 803.85 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 19.62 Prozent verkleinert.

Alle British Land Company-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch