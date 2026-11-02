FTSE 100-Papier British Land Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in British Land Company von vor 10 Jahren gekostet

British Land Company-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das British Land Company-Papier bei 5.85 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 GBP in die British Land Company-Aktie investierten, hätten nun 170.940 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 726.50 GBP, da sich der Wert einer British Land Company-Aktie am 30.10.2026 auf 4.25 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 27.35 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von British Land Company bezifferte sich zuletzt auf 4.36 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch