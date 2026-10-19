FTSE 100-Papier British Land Company-Aktie: So viel Gewinn hätte ein British Land Company-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 19.10.2023 wurde die British Land Company-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2.96 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3’380.663 British Land Company-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 4.17 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’110.89 GBP wert. Mit einer Performance von +41.11 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für British Land Company eine Börsenbewertung in Höhe von 4.27 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch