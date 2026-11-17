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17.11.2026 10:02:05
FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BP von vor 5 Jahren verdient
Wer vor Jahren in BP-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 17.11.2021 wurde die BP-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 3.44 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die BP-Aktie investierten, hätten nun 29.100 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 16.11.2026 166.04 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5.71 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 66.04 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von BP betrug jüngst 88.84 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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