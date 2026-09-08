BP Aktie 844183 / GB0007980591
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08.09.2026 10:02:16
FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BP von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in BP gewesen.
Am 08.09.2025 wurden BP-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 4.18 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in das BP-Papier investiert hätte, hätte er nun 2’394.923 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 5.46 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 13’085.86 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 30.86 Prozent.
Jüngst verzeichnete BP eine Marktkapitalisierung von 83.35 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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