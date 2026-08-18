BP Aktie 844183 / GB0007980591
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18.08.2026 10:02:13
FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BP von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in BP-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der BP-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der BP-Aktie betrug an diesem Tag 4.73 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die BP-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2’112.155 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’974.76 GBP, da sich der Wert einer BP-Aktie am 17.08.2026 auf 5.20 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9.75 Prozent angezogen.
BP erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 80.82 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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