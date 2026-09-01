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BP-Investition im Blick 01.09.2026 10:02:33

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BP von vor 10 Jahren abgeworfen

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BP von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BP-Aktie Investoren gebracht.

BP
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Das BP-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 4.19 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BP-Aktie investiert, befänden sich nun 238.806 BP-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.08.2026 1’228.66 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5.15 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 22.87 Prozent vermehrt.

BP war somit zuletzt am Markt 79.47 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com
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