BP Aktie 844183 / GB0007980591
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|BP-Investition im Blick
|
01.09.2026 10:02:33
FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BP von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BP-Aktie Investoren gebracht.
Das BP-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 4.19 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BP-Aktie investiert, befänden sich nun 238.806 BP-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.08.2026 1’228.66 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5.15 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 22.87 Prozent vermehrt.
BP war somit zuletzt am Markt 79.47 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
12:26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
|
31.08.26
|BP-Aktie: Was Analysten von BP erwarten (finanzen.net)
|
31.08.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Schwacher Wochentag in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 mittags (finanzen.ch)