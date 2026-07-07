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BP Aktie 844183 / GB0007980591

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BP-Performance 07.07.2026 10:02:24

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BP von vor 10 Jahren abgeworfen

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BP von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in BP-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

BP
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Vor 10 Jahren wurde das BP-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 4.53 GBP. Wer vor 10 Jahren 10’000 GBP in die BP-Aktie investiert hat, hat nun 2’206.045 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.07.2026 auf 4.68 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’319.88 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3.20 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von BP belief sich zuletzt auf 75.82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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