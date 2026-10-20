BP Aktie 844183 / GB0007980591
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20.10.2026 10:02:12
FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen BP-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurden BP-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das BP-Papier an diesem Tag 3.63 GBP wert. Bei einem Investment von 10’000 GBP in das BP-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2’754.062 BP-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 19.10.2026 auf 6.16 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’976.04 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 69.76 Prozent gesteigert.
BP markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 94.93 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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