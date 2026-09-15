FTSE 100-Papier Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beazley von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Beazley-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 3.98 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 25.109 Beazley-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2026 gerechnet (13.05 GBP), wäre das Investment nun 327.54 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 227.54 Prozent gleich.

Insgesamt war Beazley zuletzt 7.77 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch