FTSE 100-Papier Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beazley von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Beazley-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Beazley-Papier bei 5.38 GBP. Wer vor 3 Jahren 1’000 GBP in die Beazley-Aktie investiert hat, hat nun 186.047 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Beazley-Papiers auf 12.93 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’404.65 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 140.47 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Beazley bezifferte sich zuletzt auf 7.69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch