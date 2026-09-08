Beazley Aktie 31740399 / GB00BYQ0JC66
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08.09.2026 10:02:16
FTSE 100-Papier Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beazley-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Beazley-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Das Beazley-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 5.49 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1’821.494 Beazley-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 07.09.2026 auf 12.99 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23’661.20 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 136.61 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Beazley einen Börsenwert von 7.75 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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