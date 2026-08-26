BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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26.08.2026 10:02:15
FTSE 100-Papier BAT-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BAT von vor 10 Jahren angefallen
Investoren, die vor Jahren in BAT-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der BAT-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 48.10 GBP. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 20.790 BAT-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 41.33 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 859.25 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 14.07 Prozent vermindert.
BAT erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 90.39 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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