FTSE 100-Papier BAT-Aktie: So viel Verlust hätte eine BAT-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem BAT-Papier statt. Der Schlusskurs der BAT-Aktie betrug an diesem Tag 46.66 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 2.143 BAT-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des BAT-Papiers auf 44.19 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94.71 GBP wert. Mit einer Performance von -5.29 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war BAT jüngst 95.41 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch