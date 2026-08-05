BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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05.08.2026 10:02:26
FTSE 100-Papier BAT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BAT von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in BAT gewesen.
Vor 1 Jahr wurden BAT-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 41.98 GBP wert. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BAT-Aktie investiert, befänden sich nun 23.821 BAT-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.08.2026 auf 43.92 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’046.21 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4.62 Prozent vermehrt.
BAT erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 96.25 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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