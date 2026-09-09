BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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09.09.2026 10:02:26
FTSE 100-Papier BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAT von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in BAT-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem BAT-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 25.92 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die BAT-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.858 BAT-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (40.79 GBP), wäre das Investment nun 157.37 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 57.37 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von BAT belief sich jüngst auf 88.32 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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