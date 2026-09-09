Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’872 -1.3%  SPI 19’604 -1.2%  Dow 52’786 -1.2%  DAX 25’627 -1.5%  Euro 0.9413 0.0%  EStoxx50 6’296 -1.8%  Gold 4’401 1.0%  Bitcoin 63’942 0.8%  Dollar 0.8092 0.0%  Öl 100.6 2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882DocMorris4261528
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktie schwächelt: BioVersys weitet Verlust zum Halbjahr aus
Flughafen Zürich lässt Shuttlebusse ohne Sicherheitsperson fahren - Aktie leichter
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag
AUTO1-Aktie mit Kurseinbruch: Finanzvorstand verlässt Unternehmen
Aktie schwächelt: Booking verliert vor Gericht im Streit um eTraveli-Übernahme
Suche...
ETF Sparplan

BAT Aktie 909525 / GB0002875804

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

BAT-Performance 09.09.2026 10:02:26

FTSE 100-Papier BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAT von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in BAT-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

BAT
44.60 CHF 0.70%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem BAT-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 25.92 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die BAT-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.858 BAT-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (40.79 GBP), wäre das Investment nun 157.37 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 57.37 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von BAT belief sich jüngst auf 88.32 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten