BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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12.08.2026 10:02:28
FTSE 100-Papier BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAT-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BAT-Aktien gewesen.
Am 12.08.2023 wurde die BAT-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 25.42 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 393.468 BAT-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 11.08.2026 16’533.54 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 42.02 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 65.34 Prozent gesteigert.
BAT war somit zuletzt am Markt 91.14 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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