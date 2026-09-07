Barratt Developments Aktie 371855 / GB0000811801
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|Rentable Barratt Developments-Investition?
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07.09.2026 10:02:28
FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte eine Barratt Developments-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Barratt Developments-Aktien gewesen.
Vor 5 Jahren wurde das Barratt Developments-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Barratt Developments-Aktie betrug an diesem Tag 7.15 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13.981 Barratt Developments-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 42.55 GBP, da sich der Wert eines Barratt Developments-Anteils am 04.09.2026 auf 3.04 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 57.45 Prozent.
Der Barratt Developments-Wert an der Börse wurde auf 4.22 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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