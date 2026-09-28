FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barratt Developments-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Barratt Developments-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Barratt Developments-Anteile bei 4.33 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 23.111 Barratt Developments-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 3.09 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 71.41 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 28.59 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Barratt Developments eine Marktkapitalisierung von 4.24 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch