FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Barclays von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das Barclays-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 1.29 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in das Barclays-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7’739.938 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 4.22 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32’666.41 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 226.66 Prozent.

Barclays wurde am Markt mit 56.22 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch