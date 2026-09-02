Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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02.09.2026 10:02:14
FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Barclays von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Barclays eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Barclays-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Barclays-Papier bei 1.49 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 67.087 Barclays-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Barclays-Papiers auf 4.86 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 326.11 GBP wert. Damit wäre die Investition um 226.11 Prozent gestiegen.
Barclays war somit zuletzt am Markt 66.70 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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