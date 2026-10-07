FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Barclays-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Barclays-Papier an diesem Tag 1.94 GBP wert. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5’143.504 Barclays-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 06.10.2026 23’006.89 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4.47 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 130.07 Prozent gleich.

Alle Barclays-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 59.48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch