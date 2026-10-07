Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Barclays-Anlage unter der Lupe
|
07.10.2026 10:02:19
FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Barclays eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Barclays-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Barclays-Papier an diesem Tag 1.94 GBP wert. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5’143.504 Barclays-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 06.10.2026 23’006.89 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4.47 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 130.07 Prozent gleich.
Alle Barclays-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 59.48 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Barclays plc
|
12:29
|Barclays Aktie News: Barclays am Mittwochmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schwächelt am Mittag (finanzen.ch)
|
10:02
|FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:29
|Barclays Aktie News: Barclays am Mittwochvormittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Barclays zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.10.26
|Barclays Aktie News: Barclays am Nachmittag gesucht (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Barclays plc
|01.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|15.09.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|15.09.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|15.09.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX sackt ab -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt etwas nach. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.