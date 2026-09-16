Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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|Lukratives Barclays-Investment?
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16.09.2026 10:02:28
FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren Barclays-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Barclays-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Barclays-Papier an diesem Tag 1.65 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in das Barclays-Papier investiert hätte, hätte er nun 6’071.645 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 28’554.95 GBP, da sich der Wert eines Barclays-Papiers am 15.09.2026 auf 4.70 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 185.55 Prozent angewachsen.
Barclays war somit zuletzt am Markt 64.14 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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