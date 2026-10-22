FTSE 100-Papier Bank of Georgia Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bank of Georgia Group von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Bank of Georgia Group-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Bank of Georgia Group-Anteile bei 76.60 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Bank of Georgia Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.305 Bank of Georgia Group-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 21.10.2026 165.80 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 127.00 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65.80 Prozent angezogen.

Bank of Georgia Group war somit zuletzt am Markt 5.29 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch