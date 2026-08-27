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Bank of Georgia Group Aktie 41160163 / GB00BF4HYT85

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Lohnende Bank of Georgia Group-Investition? 27.08.2026 10:02:02

FTSE 100-Papier Bank of Georgia Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bank of Georgia Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Bank of Georgia Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Bank of Georgia Group
162.00 EUR 4.52%
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Vor 1 Jahr wurde das Bank of Georgia Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 74.20 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13.477 Bank of Georgia Group-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’799.19 GBP, da sich der Wert einer Bank of Georgia Group-Aktie am 26.08.2026 auf 133.50 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 79.92 Prozent gesteigert.

Am Markt war Bank of Georgia Group jüngst 5.74 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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